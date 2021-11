Scabbia nelle scuole di Cagliari, chiuso il Marconi di via Pisano

Istituto Marconi di via Pisano: disposta la chiusura per sanificazione. Con un’ordinanza del Sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, è stata disposta la chiusura dei locali scolastici della sede dell’Istituto “Marconi” di via Pisano 7. Il provvedimento si è reso necessario dopo la segnalazione della presenza di infestazione da acaro della scabbia in una classe dell’Istituto. Il provvedimento di chiusura resterà in vigore fino al completamento delle attività di sanificazione dei locali.

Nei giorni scorsi , sempre a Cagliari e sempre per infestazione da acaro della scabbia, hanno chiuso il Siotto, il De Sanctis e la scuola media Spano.