Sbarca all’aeroporto di Elmas con 30mila euro in contanti in barba alle norme antiriclaggio

All’aeroporto di Elmas con addosso oltre 10mila euro in contanti, e altri 20mila, in banconote da 50 euro, nascoste abilmente all’interno di confezioni di latte in polvere per neonati dentro la valigia. Nei guai è finito ieri un cittadino cinese per aver violato le norme antiriclaggio. E’ stato il suo atteggiamento nervoso, alla vista dei finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari, a far scattare il controllo.

La detenzione di tale somma di denaro sarà inoltre valutata anche sotto il profilo fiscale. I Finanzieri verificheranno se l’importo rinvenuto è giustificato dai redditi dichiarati. Per l’uomo è scattata una multa fino a un massimo di 50mila euro.