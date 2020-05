Sassari, gira per le strade del centro vestito da tirannosauro e viene fermato dalla polizia (VIDEO)

Un uomo ha indossato un costume da tirannosauro e si è messo a gironzolare per il centro della città: la sua passeggiata non è però passata inosservata a due agenti. In Sardegna arriva la “moda” che spopola in altre città italiane. GUARDATE il VIDEO