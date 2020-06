Sassari, fiamme nella notte in via Matta: distrutte tre auto in sosta

Sassari, incendio di 3 autovetture in via Matta.

Intorno alle ore 03,30 la Sala operativa del Comando dei vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto richiesta di intervento per un incendio di auto in via Matta.

Inviata sul posto la squadra operativa della sede centrale che ha provveduto alla messa in sicurezza della zona interessata dall’evento e allo spegnimento delle fiamme.

Interessate 3 auto.

Presenti sul posto anche polizia e carabinieri. Si ricercano le cause che hanno scaturito l’incendio.