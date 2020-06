Cagliari, rivoluzione al Parco della Musica: maxi area per i concerti all’aperto

Addio degrado, al Parco della Musica arrivano i concerti. In piazza Nazzari, una porzione cagliaritana abbandonata da anni. L’annuncio arriva dal sindaco Paolo Truzzu: “Oggi sono iniziati i lavori per creare uno spazio rinnovato per spettacoli all’aperto, gestito direttamente dal Teatro Lirico, a partire dalla seconda metà di Luglio. Dopo anni di abbandono la Piazza fino al Parco della Musica sarà riqualificata e messa in sicurezza”.

“Verranno eliminati alcuni elementi pericolanti come le pavimentazioni spaccate o dissestate, alcune scritte di dubbio gusto e realizzati altri interventi di manutenzione straordinaria. Infine, verranno montati gli allestimenti: un palco, delle torri faro, delle sedute per il pubblico e servizi vari, tutto nel rispetto delle norme Covid. Qui sotto vedete come sarà e come si presenta oggi all’inizio dei lavori. Ci prepariamo così alla stagione estiva per dare ai cagliaritani occasioni di cultura, svago e serenità. E far sentire loro tutta un’altra musica”.