Paura a Sarroch, auto sbanda sulla Sulcitana e si ribalta: ferita una ragazza

Incidente stradale sulla 195 a Sarroch. Un’auto sbanda e si ribalta a pochi metri dalla galleria: ferita una ragazza. Dopo una richiesta di soccorso arrivata alla sala operativa la squadra di pronto intervento dei Vigili del Fuoco del Comando è intervenuta intorno alle 19 per un incidente stradale sulla nuova statale 195 (quattro corsie) a circa 200 metri dell’imbocco della prima galleria in direzione Cagliari, territorio del comune di Sarroch. Per cause ancora da accertare un’auto, condotta da una ragazza, ha sbandato ed è andata a finire sul guardrail, ribaltandosi successivamente sulla carreggiata.

Gli operatori dei Vigili del Fuoco congiuntamente ai sanitari inviati dal 118 hanno estratto la donna, dopo le prime cure e l’hanno trasportata in ospedale, per accertamenti. Gli operatori dei Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Sul posto i Carabinieri della stazione di Pula e di Sarroch per gli accertamenti e i rilievi di legge.