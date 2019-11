Sarroch, dopo le polemiche ecco i parcheggi per i disabili

Ed ecco i parcheggi per i disabili a Sarroch. Due spazi della sosta in piazza Mercato. Sono stati ridisegnati dopo le polemiche sollevate dieci giorni fa da alcuni disabili costretti a muoversi in carrozzina che avevano denunciato l’impossibilità di scendere dal veicolo in alcuni parcheggi.

L’assessore comunale Mirko Spiga aveva annunciato il ripristino di altri parcheggi gialli per disabili, bus e ambulanze fino a poco fa poco visibili. Ed eccoli sistemati. Altri stalli riservati sono stati individuati in altre zone di Sarroch.