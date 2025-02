Sarroch, lotta contro gli incivili, denunce e multe da capogiro per chi deturpa l’ambiente e il sindaco raccomanda: “Affidatevi esclusivamente a operatori seri, in grado di restituire una ricevuta che attesti il corretto conferimento nei luoghi autorizzati”. Una sinergia di forze tra il Comune, la Forestale e i Barracelli al fine di contrastare i cumuli di immondizia che spuntano fuori come funghi dopo un temporale: sacchi, mobili vecchi, macerie soprattutto nella periferia del centro abitano fanno scattare l’ira di chi si impegna a valorizzare i luoghi cari ai cittadini. È così che sono stati individuati alcuni dei responsabili del reato che affonda le radici nel penale, una piaga che da tempo si cerca di combattere per salvaguardare l’ambiente che ci circonda. 10 mila euro è la somma che dovrà versare un cittadino che ha abbandonato ciò che a casa non serviva più ed è stato identificato dalle forze messe in campo. Non solo: anche un’altra sanzione è stata ufficializzata contro un autotrasportatore al quale era stato affidato il compito di smaltire i rifiuti prodotti dopo la ristrutturazione di una attività ricettiva. Su questo punto, interpellato da Casteddu Online, interviene il sindaco Angelo Dessì che spiega: “Invito tutti i cittadini e le attività produttive a prestare la massima attenzione nello smaltimento dei rifiuti, affidandosi esclusivamente a operatori seri, in grado di restituire una ricevuta che attesti il corretto conferimento nei luoghi autorizzati. Purtroppo, accade ancora che i rifiuti vengano affidati a persone prive dei requisiti necessari, con il rischio che finiscano in discariche abusive o dispersi nell’ambiente, causando danni al territorio e alla collettività”.