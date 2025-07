Sarroch, la serata della Terza età chiude in anticipo le iscrizioni. Un evento molto sentito e partecipato in paese quello che richiama gli over all’appuntamento annuale che prevede prima la messa in chiesa e poi la cena accompagnata da musiche e balli, ma in tanti non hanno trovato posto e non hanno nascosto la delusione di non poter partecipare all’evento. Non solo: al centro delle polemiche anche la diffusione della notizia tramite social, non spesso utilizzati da chi ha all’attivo 65 primavere e più.

“Ritengo inammissibile che gli anziani che non hanno Facebook non vengano invitati. Mia madre ad esempio è una di quelle persone che non naviga sui social e come lei ce ne sono tanti altri che avrebbero voluto partecipare all’evento” spiega una cittadina. “Oltretutto senza un criterio che tenesse conto di dare un ordine di priorità a chi nella terza età è più avanti e, purtroppo, statisticamente avrà meno occasioni future di chi oggi anagraficamente ha 65 anni e occasioni convivali come questa da vivere”.

“Per la prima volta avrei partecipato visto che ho compiuto 65 anni. Non hanno dato nemmeno il tempo di realizzare” espone un’altra. Insomma, un incontro tanto atteso dalla comunità al quale non potranno prendere parte proprio tutti coloro che avrebbero voluto partecipare.

La cena si terrà il 30 luglio nella suggestiva location di Villa d’Orrì: dopo i saluti dell’amministrazione comunale è in programma la cena con intrattenimento musicale.