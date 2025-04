La magia torna a Villa Siotto, Sarroch: appuntamento il 10 e 11 maggio con la “Fiera dei Maghi”. Bacchette, pozioni e incantesimi al via: un evento attesissimo dagli appassionati di stregoneria. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ospita la “Fiera dei Maghi”, che si terrà il 10 e 11 maggio nella magica cornice di Villa Siotto.

Per due giornate, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, Villa Siotto si trasformerà in un vero e proprio borgo incantato, animato da spettacoli, workshop, masterclass, giochi a premi, street food a tema, mercatino dei maghi e tante sorprese per gli appassionati del mondo della magia.

Valentina Scanu, organizzatrice della Fiera dei Maghi, sta lavorando affinché la magia torni in un luogo così speciale: “Mi gratifica e rende felice poter valorizzare il territorio di Sarroch con la Fiera dei Maghi, a partire dalla sua magica location: Villa Siotto. Da questo luogo incantato prenderà vita il nostro mondo magico. Qui reinterpreteremo le tradizioni sarde legate a culti magici antichi in una veste fantasy, che appassiona grandi e piccoli. La magia è dentro ognuno di noi.”Un evento unico che torna ad arricchire l’offerta culturale del territorio, coinvolgendo appassionati, famiglie, bambini e curiosi in un’atmosfera fantasy.

“Siamo felici – afferma Gianluca Caboni, Consigliere del Comune di Sarroch delegato al Turismo – di poter riportare questo evento legato alla magia nella magica location di Villa Siotto. Occasioni come queste sono il perfetto connubio tra bimbi e adulti legati alle grandi saghe fantasy e alla grande tradizione magica della Sardegna. Sarà una festa che trasformerà Sarroch in un posto da favola.”

L’ospite speciale di quest’edizione sarà l’attore americano Josh Herdman.