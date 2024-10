Sarroch, il mercatino settimanale trasloca

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un’opera di messa in sicurezza, questa in sintesi la strategia che da oggi prevede uno stop nella piazza Mercato, punto di ritrovo, ogni mercoledì, per centinaia di abitanti che si danno appuntamento per compere e passeggiate. Un luogo di incontro, non solo per portare a casa offerte e buste colme di spese, bensì un’occasione per stare tutti insieme, per una chiaccherata, un saluto. Ecco che il mercatino settimanale diventa motivo di aggregazione sociale, che non può non avere un luogo sicuro e confortevole dove accogliere visitatori e ambulanti. I principali interventi previsti per la riqualificazione dell’area sono: ridisegno dei posteggi, per una gestione più efficiente degli spazi;

risistemazione dell’area parcheggi; rimozione del muretto all’ingresso della piazza, con l’installazione di nuove panchine; rifacimento della scala laterale, per una maggiore sicurezza;

posizionamento di un parapetto a protezione dei pedoni; messa in sicurezza complessiva della piazza, con adeguamenti che garantiranno conformità alle normative vigenti. Modifiche temporanee per il mercato settimanale: “Durante i lavori, il mercato del mercoledì sarà spostato temporaneamente lungo Via al Mare, di fronte e adiacente all’area del mercato alimentare, dove sono presenti i parcheggi. Questa misura è necessaria per permettere il normale svolgimento delle attività commerciali in sicurezza, senza interrompere il servizio per i cittadini” spiega il Comune. La Polizia Locale regolerà la viabilità nelle zone interessate, creando una zona pedonale per garantire un flusso ordinato e sicuro del traffico. “Questi interventi renderanno piazza Mercato più accogliente e sicura per tutti”.