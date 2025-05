Sarroch, grosso incendio nella periferia del paese, le alte fiamme hanno danneggiato i cavi elettrici e del telefono: interrotti i servizi nella zona interessata. Sul posto sono intervenuti anche i barracelli del paese per spegnere il rogo che, dalle informazioni disponibili, sarebbe di origine dolosa.

La stagione dei roghi purtroppo è ufficialmente iniziata, con il caldo che oramai si fa sempre più intenso, anche i piromani si ripresentano puntuali con azioni mirate. E i danni non mancano. Ieri un grosso incendio è stato appiccato nella periferia del paese, nella strada che prosegue in direzione Perd’e Sali: segnalato prontamente da alcuni cittadini, sul posto sono intervenute le squadre del pronto intervento tra cui i barracelli che sono riusciti a domare le fiamme. Sterpaglie alte e secche sono state incenerite e, con esse, anche parte dei cavi elettrici e della telefonia. I servizi, di conseguenza, sono stati interroti nel territorio circostante.