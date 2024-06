Sarroch, è tornato alla Casa del Signore l’amato Raffaele Vargiu

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È nato in Cielo ed è tornato alla Casa del Signore il nostro amato

Raffaele Vargiu

Ne danno il triste annuncio la moglie Maria, i figli Loredana con Gianluca, Roberto con Francesca, Nicoletta con Carla

e i suoi adorati nipoti Fabrizio, Sara e i parenti tutti.

Uno speciale ringraziamento alla Cooperativa As. Ge.Sa., in particolare a Giuliana per le amorevoli cure.

I funerali si terranno venerdì 28 giugno 2024, alle ore 16:30, nella Parrocchia di Santa Vittoria in Sarroch.

Sarroch, 27 giugno 2024