Castiadas, sosta salata per chi decide di andare al mare: sino a 10 euro al giorno

Prosegue il tour nelle coste del Sud Sardegna tra le località balneari più gettonate, anche per la stagione 2024 gli aumenti generalizzati incidono assai per chi, dopo una intensa settimana di lavoro, decide di concedersi una rilassante giornata in spiaggia. Cara estate, ma quanto costi? Tanto, per chi vive con uno stipendio medio. E non si guarda dentro le tasche dei turisti bensì di tutti coloro che abitano anche a poche decine di chilometri dal mare. Incantevoli nelle copertine turistiche più gettonate, tanto da essere utilizzate anche per sponsorizzare altre località internazionali, i confini dell’Isola dei nuraghi sono un’attrattiva e un sogno per tanti, anche, molto spesso, per chi in Sardegna è nato, cresciuto e ci vive. Bisogna fare i conti prima di partire, male che vada panini e acqua dentro la borsa frigo e ombrelloni e asciugamani dentro il cofano della macchina. Ma concedersi un caffè o un aperitivo, un pranzo o un panino, un pasto veloce o un po’ di frutta potrebbe richiedere un grosso sforzo economico. Un hamburger? Anche 18 euro, insalata verde 6 euro, mista 6,50. E ancora: birra sino a 6 euro, la classica, 2 euro mezzo litro d’acqua. La frittura mista di mare? 21, se consumata con lo sguardo rivolto all’orizzonte blu e sconfinato al suon delle onde che accarezzano la spiaggia. Ombrellone e lettini si possono reperire anche a 35 euro, dalla terza fila in alta stagione. Insomma, conti fatti, per due persone, una giornata al mare e qualche sfizio può costare circa 100 euro. Benzina esclusa, ovviamente.