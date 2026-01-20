Il ciclone Harry trascina tutto ciò che trova al suo passare. Nel Porto di Perd’e Sali barche distrutte e mandate alla deriva. Grande Alberta anche per I residenti di Porto Columbu che nella notte tra il 19 e il venti di gennaio si sono trovati con le onde dentro casa: allagamenti e tanta paura . Strade bloccate lungo le coste del sud, e la tempesta sembra non aver tregua. Nella costa di Capoterra sono state evacuate per sicurezza circa cento persone, la tensione è altissima mentre l’allerta rossa è stata prorogata per tutta la giornata di mercoledì.