Lutto cittadino per la tragica scomparsa di Francesco Pio Fenudi, il piccolo bimbo di 2 anni deceduto a Ottana nel suo lettino: domani l’ultimo saluto.

Le bandiere saranno esposte a mezz’asta e sarà osservato un minuto di silenzio nel primo consiglio comunale successivo. I funerali si terranno alle ore 15:30 presso la Chiesa di San Nicola e tutto il paese si stringerà a papà Nello e mamma Jessica e al fratellino di Francesco.

Pochi giorni fa il bambino non si è più svegliato, immediati i soccorsi chiamati dai genitori ma per Francesco niente è stato possibile fare se non constatare il decesso. È stata disposta l’autopsia per stabilirne le cause. Un malore durante il sonno, e i suoi occhi si sono chiusi per sempre. Domani sarà il lutto di tutti, di un paese che dovrà accompagnare nel suo ultimo viaggio quel bimbo volato in cielo troppo presto.