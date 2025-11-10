Tornerà in libertà (vigilata) l’ex Presidente francese Nicolas Sarkozy, attualmente detenuto nel carcere Parigino de La Santè a causa dei presunti fondi libici utilizzati per la campagna elettorale.

Oggi Sarkozy,assistito dal suo avvocato, si è collegato in videochiamata dal carcere con la Corte d’Appello di Parigi, che ha accolto la richiesta di scarcerazione da parte della Procura.

L’ex presidente potrebbe lasciare il carcere già in queste ore. Non potrà allontanarsi da Parigi nè avere alcun tipo di contatto con le altre persone coinvolte nella vicenda.

“Sono cosciente della gravità dei fatti che mi vengono contestati”, ha affermato Sarkozy ai giudici, come riportato da QN. “Non avrei mai immaginato dover aspettare 70 anni per conoscere il carcere. Questa prova mi è stata imposta, l’ho vissuta. È dura, è molto dura”.

Presenza costante la moglie Carla Bruni: occhiali neri e completo scuro l’ex celebre modella e cantante italiana era in aula anche questa mattina. La Bruni non ha mai esitato un solo istante circa l’innocenza del marito, continuando a difenderlo e a proteggerlo con forza e discrezione.

