Sardegna zona arancione da domani, ecco i nuovi divieti e cosa si può fare: tutte le regole da seguire nell’Isola. Adesso è ufficiale, il ministro Speranza firma l’ordinanza, da domenica la Sardegna è arancione. Bar e ristoranti chiusi, spostamenti tra Comuni vietati: ecco tutte le disposizioni della nuova stretta che rischia di provocare un nuovo durissimo colpo all’economia dell’Isola. Decisivi alcuni parametri, come le terapie intensive anche se contagi e indice Rt sono calati. Domenico Gallus, presidente della commissione Sanità, lo ha spiegato nei dettagli a Radio Casteddu: “Sono preoccupato, sarà un grave problema per tanti operatori commerciali e per tutta la Sardegna”.

Ma cosa si può fare e cosa non si può fare? In zona arancione, dove la Sardegna resterà per almeno sette giorni, le regole da seguire per non essere multati severamente sono queste, oltre al divieto di spostamento tra Regioni.