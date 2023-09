Sardegna, una 36enne trovata in un lago di sangue con ferite alla testa

Giallo in Sardegna, in una casa alla periferia di Sassari. È lì che gli operatori del 118 hanno prestato i primi soccorsi ad una donna di trentasei anni trovata in un lago di sangue e con delle ferite alla testa. Fortunatamente, la giovane era ancora viva e non dovrebbe trovarsi in pericolo di vita. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno subito iniziato le indagini per capire cosa sia realmente accaduto. La donna potrebbe essere rimasta vittima di un’aggressione, una pista che al momento non viene esclusa dai militari.