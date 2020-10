Sardegna, tutte le offerte di lavoro della settimana: gli annunci per chi cerca un impiego. In gioco anche contratti a tempo indeterminato, ecco dove e come.

LURAS

Un’azienda di Luras ricerca 1 lattoniere. Offre un contratto a tempo indeterminato.

PABILLONIS

A Pabillonis un’azienda cerca un ingegnere chimico. Offre un tirocinio formativo.

OLBIA

Un’azienda di Olbia ricerca 2 falegnami/mobilieri . Offre un contratto a tempo determinato.

CAGLIARI

Un’azienda di Cagliari ricerca 1 educatore professionale. Offre un contratto a tempo determinato.

ORISTANO

Un’azienda di Oristano ricerca 1 operaio specializzato nelle lavorazioni casearie. Offre un contratto a tempo determinato.

ELMAS

Un’azienda di Elmas ricerca 1 tirocinante procacciatore commerciale. Offre un tirocinio regionale.

GONNOSTRAMATZA

Un’azienda di Gonnostramatza ricerca 2 carpentieri in ferro. Offre un contratto a tempo indeterminato.

CAGLIARI

Un’azienda di Cagliari ricerca 1 muratore. Offre un contratto a tempo determinato.

SASSARI

Un’azienda di Sassari ricerca 1 tirocinante addetto alla contabilità. Offre un tirocinio regionale.

MARRUBIU

Un’azienda di Marrubiu ricerca 4 tirocinanti addetti all’imballaggio e al magazzino. Offre un tirocinio regionale.

TORPE’

Un’azienda di Torpè ricerca uno specialista della gestione e controllo imprese private. Offre un contratto a tempo determinato.

MACOMER

Un’azienda di Macomer ricerca una segretaria. Offre un contratto a tempo determinato.

CARBONIA

Un’azienda di Carbonia ricerca un commesso. Offre un contratto a tempo determinato.





CANTIERI COMUNALI

Le domande per i cantieri sono digitali.

Per partecipare al cantiere attivato dal proprio comune è necessario connettersi al portale Sardegna Lavoro, sezione cittadini, cantieri comunali.

Link: www.sardegnalavoro.it/servizi-on-line/per-i-cittadini/cantieri-comunali

CAGLIARI

Il comune di Cagliari assume per il cantiere 1 archivista e 1 analista programmatore. Domande fino al 23 ottobre. Info nel CPI di Cagliari

Sono state pubblicate le seguenti graduatorie:

Cantiere Lavoras Fluminimaggiore. Info nel CPI di Iglesias

Cantiere comunale Luras. Info nel CPI di Tempio Pausania

Cantiere comune Villanova Tulo. Info nel CPI di Isili

Cantiere comunale Buggerru. Info nel CPI di Iglesias

Cantiere comune Paulilatino. Info nel CPI di Ghilarza

Sono stati approvati i seguenti elenchi provvisori:

Cantiere comune Bitti. Info nel CPI di Siniscola

Cantiere Lavoras Bono. Info nel CPI di Ozieri

Cantiere comunale Setzu. Info nel CPI di Sanluri

Cantiere comune Sant’Anna Arresi. Info nel CPI di Carbonia

Cantiere comunale Seulo. Info nel CPI di Isili

Cantiere comune Orune. Info nel CPI di Nuoro

Cantiere comune Atzara. Info nel CPI di Sorgono

Cantiere comunale Montresta. Info nel CPI di Cuglieri

LEGGE 68

BOSA. 1 operatore amministrativo

Il comune di Bosa assumerà con avviamento a selezione 1 operatore amministrativo iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro e Terralba. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 19 al 30 ottobre. Info nel CPI di iscrizione.

ORISTANO. 1 ausiliario

Il Ministero della Giustizia assumerà con avviamento a selezione 1 ausiliario iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Oristano, Ales, Cuglieri, Ghilarza, Mogoro, Terralba, Macomer, Nuoro, Siniscola e Sorgono. La sede di lavoro è l’Ufficio del Giudice di Pace di Oristano. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 19 al 30 ottobre. Info nel CPI di iscrizione.

OLBIA. 1 operaio generico

Un’azienda cerca per la sede di Olbia 1 operaio generico iscritto alle liste della legge 68 articolo 18 nei CPI di Olbia e Tempio Pausania. Il contratto sarà per 7 mesi. Domande dal 23 ottobre al 3 novembre. Info nel CPI di iscrizione.

CARBONIA. Ausiliari di vendita

Alcune aziende del territorio per le sedi di Carbonia e Iglesias cercano ausiliari di vendita iscritti alle liste della legge 68 articolo nei CPI di Carbonia e Iglesias. Il contratto sarà per 7 mesi. Domande dal 21 al 30 ottobre. Info nel CPI di iscrizione.

TEMPIO PAUSANIA. 1 centralinista non vedente

Il Dipartimento amministrazione penitenziaria del Ministero assumerà con avviamento a selezione, 1 centralinista non vedente iscritto alle liste della legge 68 – legge 113 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Olbia, Ozieri, Porto Torres e Tempio Pausania. La sede di lavoro sarà la casa di reclusione “Pittalis” di Tempio. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 23 ottobre al 5 novembre. Info nel CPI di iscrizione.

SASSARI. 1 centralinista non vedente

L’Ufficio scolastico regionale assumerà per la sede di Sassari con avviamento a selezione, 1 centralinista non vedente iscritto alle liste della legge 68 nei CPI di Sassari, Alghero, Bono, Bonorva, Castelsardo, Olbia, Ozieri, Porto Torres e Tempio Pausania. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 23 ottobre al 5 novembre. Info nel CPI di iscrizione.

CAGLIARI. 1 carpentiere/saldatore

Un’azienda cerca per la sede di Donori 1 carpentiere/saldatore iscritto alle liste della legge 68 articolo 1 nei CPI di Cagliari, Assemini, Isili, Muravera, Quartu Sant’Elena e Senorbì. Il contratto sarà a tempo indeterminato. Domande dal 19 al 23 ottobre. Info nel CPI di iscrizione.