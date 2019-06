Sardegna, sarà un weekend rovente con allerta caldo: occhio alle temperature attorno ai 40 gradi. Condizioni di meteo avverse per ondata di caldo, ma ecco cosa dicono le previsioni aggiornate sul nostro giornale partner Quotidiano.net. Entriamo nel dettaglio delle temperature previste per il weekend, decisamente bollenti in particolari nelle zone interne delle isole maggiori: in Sicilia e Sardegna la colonnina di mercurio potrà raggiungere i 39 gradi (40 nella giornata di domenica) avverte iLMeteo. Valori sopra le medie stagionali anche a Firenze e Bari, dove sono attesi 35 °C: si supereranno i 30 nel resto del Centro. Situazione diversa invece al Nord, in particolare al Nord Ovest, che nella giornata di domenica sarà attraversato da correnti più instabili e fresche.