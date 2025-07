L’anticiclone africano ha preso il sopravvento, l’allerta meteo per alte temperature, scattata questa mattina, non è stata disattesa. Chiusa per caldo la spiaggia dei cani Funtanabau di Gonnesa, troppi i rischi per la salute.

L’allerta per caldo intenso durerà almeno sino a domani sera. Sono state rese note le disposizioni che, in questi casi, possono aiutare a proteggersi: evitare di uscire nelle ore più calde, restare in ambienti freschi, consumare pasti leggeri e ricchi di frutta, prestare particolarmente attenzione a anziani, fragili, bambini piccoli e neonati.