Sardegna, oggi solo tre positivi ma tutti tra Cagliari e Sud Sardegna: nessun decesso, virus verso la sconfitta

Sardegna, oggi solo tre positivi ma tutti tra Cagliari e Sud Sardegna: nessun decesso, la situazione migliora. Sono 3 i casi di Corona Virus registrati oggi in Sardegna per un totale di 1343 casi. Di questi 2 si sono registrati nel Sud Sardegna che sale così a 97 casi, mentre 1 in Città metropolitana di Cagliari salita così a 245 casi. Stabili Sassari a 866, Nuoro a 78 e Oristano a 57. Di questi 84 sono ricoverati in ospedale con sintomi, mentre 10 sono in terapia intensiva per un totale di 94 persone in ospedale. 417 sono le persone in isolamento domiciliare per un totale di 511 positivi. Fermi a 120 i decessi. I guariti sono saliti a 712. I tamponi effettuati sono 34.641 (595 più di ieri per una media di 198 tamponi ogni positivo. “Una ottima media anche se siamo scesi sotto la media dei tamponi fatti”. commenta il direttore regionale Umberto Oppus.