Sardegna, nonnina cade dalla barella e tre giorni dopo muore: la tragica fine di una sarta

Anziana portata in ospedale cade dalla barella, sbatte la testa per terra: muore dopo tre giorni. Il nuovo caso che fa discutere è avvenuto ad Alghero, la donna si chiamava Leonarda Livesu, sarta di Villanova Monteleone di 93 anni. Una vicenda che ha portato oggi alla nota congiunta del presidente del Consiglio Michele Pais e del neo assessore alla Sanità Mario Nieddu: “La Sanità sarda deve essere nuovamente al servizio del cittadino. Bisogna creare una sinergia tra Consiglio regionale e Giunta per garantire ai sardi il diritto alla salute garantito dalla nostra Carta Costituzionale. Episodi come quello accaduto nell’ospedale di Alghero dove una donna è morta mentre era in attesa di accertamenti non devono più ripetersi”, dicono i due esponenti politici del centrodestra sardo.