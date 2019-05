Chiusura in bellezza per la prima giornata della XXIII edizione di Cagliari Monumenti Aperti. Con un’ora di anticipo rispetto alla chiusura dei monumenti sono oltre 25.000 le firme lasciate dai visitatori nei 56 siti censiti sui 75 aperti per l’occasione.

Il più visitato è stato la Casa della Massoneria con 2052 firme, seguito dall’Orto Botanico con 1720, l’ Ospedale San Giovanni con 1220, la Cittadella dei Musei con 874 e la Galleria Rifugio Don Bosco con 828.