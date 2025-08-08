Sardegna, la terra trema ancora: due terremoti al largo delle coste sarde questo pomeriggio, la profondità è stata registrata a 20 km circa. Vicini tra loro, in linea con il paese di Budoni, le scosse sono state rilevate dalla sala sismica INGV-Roma.

Ecco i dettagli: “Un terremoto di magnitudo ML 1.9 è avvenuto nella zona: Costa Sarda Nuorese (Nuoro), 08-08-2025 14:06:08 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.6698, 10.0582 ad una profondità di 21 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.Un terremoto di magnitudo ML 1.8 è avvenuto nella zona: Costa Sarda Nuorese (Nuoro), il 08-08-2025 14:47:30 (UTC +02:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 40.6700, 10.0693 ad una profondità di 21 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma”.

Niente paura, “tutto nella norma” è il commento del noto geologo Luigi Sanciu.