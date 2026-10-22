Sardegna, incentivi agli under 40 che rientrano nell’Isola: fino a 30mila euro per trasferire la residenza

Contributi per chi sceglie di vivere in Sardegna e lavorare o fare impresa: 20mila euro per chi si trasferisce nell’Isola, 30mila nei Comuni con meno di 5mila abitanti. La misura riguarda anche chi ha già trasferito la residenza nel 2026, con l’obbligo di mantenerla per almeno cinque anni.

A darne notizia sui social è la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, annunciando la definizione, da parte della Giunta regionale, dei criteri per gli incentivi destinati agli under 40 che scelgono di trasferirsi nell’Isola per lavorare o avviare un’attività imprenditoriale.

Il contributo previsto è di 20mila euro, che sale a 30mila euro per chi decide di stabilirsi in un Comune con meno di 5mila abitanti. L’obiettivo della misura è favorire il rientro dei giovani in Sardegna e incentivare il ripopolamento dei centri più piccoli.

Gli aiuti potranno riguardare anche chi ha già trasferito la propria residenza nell’Isola nel corso del 2026. In entrambi i casi, per beneficiare dell’incentivo sarà necessario mantenere la residenza in Sardegna per almeno cinque anni.