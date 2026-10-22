Serrenti, lacrime e dolore per la scrittrice delle farfalle: addio a Claudia Musio, oggi l’ultimo saluto alla 45enne che si è spenta improvvisamente due giorni fa. C’è tutto il suo paese nella chiesa della Beata Vergine Immacolata per accompagnare la donna nel suo ultimo viaggio: tante amiche e amici si stringono alla sua famiglia in questo momento di profonda tristezza: Claudia era una donna straordinaria, con il sorriso sempre stampato sul suo dolce viso e amava esprimere le emozioni attraverso la scrittura.

Era sempre in prima linea assieme alle donne del paese per combattere contro la violenza e sostenere le battaglie per la ricerca sul cancro. Innumerevoli sono i messaggi di cordoglio che da ieri giungono da ogni parte dell’Isola.

La vicesindaca Maura Boi: “Ci sono notizie che non vorremmo mai dover apprendere, di quelle che lasciano senza parole e spezzano il cuore. La notizia della scomparsa improvvisa e prematura della nostra cara Claudia ci lascia tutti sconvolti e profondamente addolorati.

Claudia era una donna brillante, colta, affabile e dotata di una mente vivace, e al tempo stesso straordinariamente umile. Un esempio raro di gentilezza, bontà e generosa disponibilità. Con la sua intelligenza, la sua grande sensibilità e il suo sorriso sincero sapeva farsi volere bene da chiunque: una persona speciale, luminosa e amata da tutta la nostra comunità.

Serrenti e tutto il Campidano piangono una concittadina meravigliosa.

Desidero stringere in un abbraccio forte e profondo, a nome mio e di tutta la nostra comunità, la famiglia di Claudia e i suoi cari. A voi va l’affetto più sincero, il calore e la vicinanza di tutti noi in questo momento di incommensurabile dolore.

Il tuo ricordo, la tua luce e la tua straordinaria gentilezza resteranno per sempre con noi”.