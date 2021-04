Sardegna in zona rossa, Solinas: “Colpa di atteggiamenti irresponsabili: dati già in calo, dipende tutto da noi”

La Sardegna finisce in zona rossa per due settimane. Da lunedì sarà lockdown totale, dal sogno della zona bianca all’incubo delle massime restrizioni il passo, purtorppo, è stato breve. E Christian Solinas, nel giorno dell’inaugurazione dell’hub vaccinale nel palazzetto dello sport di via Beethoven a Quartu, è sicuro: “Paghiamo una diffusione virale che ha camminato sulle gambe delle persone. Non dobbiamo nasconderci dietro un dito, alcuni atteggiamenti non sono stati responsabili”, così il presidente della Regione. L’indice Rt è schizzato a 1,54 ed è il più alto in tutta Italia. “Sono dati riferiti a due settimane fa e abbiamo i dati dell’ultima settimana che ci dicono che il contenimento è già in atto, si stanno riducendo i numeri”. Una buona notizia, che però non eviterà alla Sardegna due settimane di fila della zona rossa.

Da lunedì spostamenti limitati in tutta la Sardegna: “Lancio un appello a tutti i cittadini che hanno devono spostarsi per lavorare, mantenete tutte le cautele e le norme, perché dipende tutto da noi”.