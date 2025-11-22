La Sardegna in freezer fa i conti con l’inverno che irrompe violento portando un calo di temperature di oltre 15 gradi ovunque, con neve, pioggia, vento e aria glaciale e tagliente. In tutta l’isola disagi e problemi alla circolazione stradale, non solo per la neve ma anche pe le strade ghiacciate. In tantissimi centri del nuorese i sindaci (da Gavoi a Desulo, da Fonni a Tonara e Ollolai) hanno emanato ordinanze di chiusura delle scuole: in alcuni casi la neve ha superato i 20 centimetri, arrivando addirittura a 50 sul Gennargentu.

Sospesa ad Atzara la tappa di Autunno in Barbagia: impossibile raggiungere la destinazione e impossibile con il freddo polare stare in strada a passeggiare fra i vicoli. Le strade più interessate dagli interventi dell’Anas sono la statale 128 “Centrale Sarda”, la 198 “di Seui e Lanusei”, la 389 “di Buddusò e del Correboi”, la 389 Var e la 125 “Orientale Sarda”, ed anche la 131 “Carlo Felice”, nel tratto compreso tra Paulilatino e Campeda.

Infine, ad Abbasanta è stato necessario un intervento dei vigili del fuoco per liberare la carreggiata dagli alberi caduti sotto il peso della neve.