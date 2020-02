Sardegna, in arrivo il freddo invernale con forte vento e mareggiate: le previsioni aggiornate dei bravissimi esperti di Meteo Sardegna. “Farà freddo, avremo difatti diminuzioni localmente superiori ai 15°C. Nella giornata di mercoledì dovrebbe transitare un fronte instabile, con delle precipitazioni sparse che da ovest si propagheranno verso l’interno e più occasionalmente verso est. Si prospettano nevicate, deboli, oltre i 1000-1200 metri ma a fine evento qualche fiocco potrebbe farsi strada sino agli 800 metri. Giovedì è previsto un miglioramento, miglioramento che proseguirà nelle giornate successive ma stavolta non dovremmo assistere a un consolidamento dell’Alta Pressione”. Aggiornamenti costanti sul sito www.meteosardegna.it. In vigore per domani anche l’allerta meteo della Protezione Civile su forte vento e possibili mareggiate lungo le coste.