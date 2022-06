Sardegna, improvviso refrigerio: “Da giovedì anche cinque gradi in meno nell’Isola, giù la morsa del caldo”. La Protezione Civile riduce l’allerta per alte temperature sino alla giornata di oggi, da domani un imprevisto e gradito ritorno del fresco con cinque gradi in meno in Sardegna.

Ecco il testo del comunicato ufficiale della Prptezione Civile: “A DIFFERENZA DI QUANTO COMUNICATO NELL’AVVISO PRECEDENTE, LE TEMPERATURE MOLTO ELEVATE, OVVERO MAGGIORI DI 37°C, INTERESSERANNO LA SARDEGNA SINO ALLA GIORNATA DI OGGI MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022. A PARTIRE DA DOMANI SI PREVEDE UNA GENERALE DIMINUZIONE DI TEMPERATURA, LOCALMENTE ANCHE SENSIBILE, OVVERO CON VARIAZIONI DI ALMENO -5°C”.