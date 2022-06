Sos per la dolcissima Bali, serve una casa per la gattina sarda bisognosa di coccole

UNA CASA PER LA DOLCISSIMA BALI, GATTINA RANDAGIA BISOGNOSA DI COCCOLE.

L’ appello di Elena da Terralba per una vera adozione del cuore:”Bali è una gatta randagia, non si sa precisamente l’età, sicuramente ha più di due anni, vive e mangia nel nostro giardino da due anni e avendo già due gatti non ci possiamo permettere economicamente un’altra gatta comprese le visite mediche, ci siamo adoperati a metterle un collare anti pulci e zecche. Bali non è sterilizzata, se qualcuno è interessato deve prendersi carico di portarla dal veterinario perché noi non c’è lo possiamo permettere (è sempre stata in salute da quando è da noi. )Bali è una gatta molto affettuosa, cerca sempre il contatto, non morde e non graffia mai, va d’accordo con gli altri gatti, ha paura dei movimenti improvvisi quindi bisogna essere sempre calmi con lei, è abituata ad usare la lettiera, ed è una gattina abbastanza calma. Ha partorito due volte quindi vorremmo che venga sterilizzata una volta adottata, è abituata a stare in giardino perché in casa non possiamo farla entrare avendo uno dei due gatti che non ci va d’accordo e non volevamo rischiare di creare un ambiente spiacevole. Bali si trova in Sardegna, a Terralba, provincia di Oristano, adottabile solo in Sardegna perché vorremo conoscere di persona chi se ne prenderà carico. Per chi è interessato contatti chiamando o mandando un messaggio su whatsapp al numero 3738737257. Vorremmo una bella famiglia che la coccoli tanto perché ne ha bisogno.