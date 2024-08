Sardegna, finalmente un piromane arrestato in flagrante dai carabinieri: è un allevatore di Burgos. Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Torralba coadiuvati da quelli di Mores hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato per tentato incendio boschivo nei confronti di un allevatore di Burgos (SS) cl. 66. Nello specifico, un militare dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Bono mentre transitava libero dal servizio lungo la S.P 43, laBelvedere, in agro di Bonorva, notava il piromane mentre era fermo a bordo strada con il proprio veicolo, di fronte ad una vasta area boschiva, che teneva in mano un fazzoletto incendiato. Tuttavia, alla vista del Carabiniere in uniforme, l’uomo ha rigettato subito il fazzoletto bruciato sull’asfalto, pertanto si è evitato lo sviluppo di fiamme pericolose tra le sterpaglie. Successivamente, sul posto giungevano i servizi perlustrativi delle Stazioni di Torralba e Mores che svolti tutti gli accertamenti del caso lo dichiaravano in stato di arresto. L’attività si inserisce nell’ambito di specifici servizi di controllo del territorio attuati dai Carabinieri per la prevenzione degli incendi, tenuto conto dei numerosi focolai che si sono sviluppati negli ultimi giorni nelle aree limitrofe e che stanno provocando gravi danni a tutto il territorio nonché pericolo per gli allevatori e cittadini. Al termine delle operazioni, l’arrestato veniva sottoposto alla detenzione domiciliare a disposizione dell’A.G procedente.