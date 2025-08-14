Nuovo bollettino della Protezione Civile che avverte di un’allerta gialla fino a questa sera alle 21 e 59 per rischio idrogeologico per temporali e acquazzoni su gran parte dell’ Isola.

Le zone coinvolte sono Iglesiente, Campidano, Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Logudoro.

Coinvolta nell’ allerta quindi anche Cagliari e tutto il cagliaritano, con massima attenzione come di consueto alla zona di Pirri.

Pertanto, è sconsigliato parcheggiare in via Balilla (da piazza Italia sino a via Dandolo), via Italia, via Dolianova, via Sinnai, via Settimo, via Mara, via Donori, via Santorre di Santarosa, via Confalonieri e via Ampere. Si avvisa che sarà possibile utilizzare il parcheggio in via Pisano della piscina di Terramaini.