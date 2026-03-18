Ennesimo terribile femminicidio, questa volta a Bergamo. Una donna di 42 anni, Valentina Sarto, è stata uccisa dal marito Vincenzo Dongellini, 50 anni.

Stando a quanto ricostruito, l’uomo avrebbe colpito con una serie di coltellate la moglie soprattutto alla schiena e alla gola, forse al culmine di una lite.

Dopo il delitto, Dongellini avrebbe tentato di togliersi la vita.

Per Valentina, dipendente del Baretto dei tifosi della Curva Nord dell’Atalanta, non c’è stato nulla da fare: all’arrivo del 118 era già morta. Piantonato in ospedale, invece, il marito.

Sulla vicenda indagano i carabinieri per ricostruire i fatti e risalire al movente del delitto.