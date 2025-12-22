Emergono dettagli sempre più terribili sul femminicidio dell’imprenditrice di Cava de’ Tirreni Anna Tagliaferri.

La donna, 40 anni, è stata uccisa ieri pomeriggio dal compagno Diego Di Domenico, anche lui 40enne e collaboratore nella pasticceria Tirrena di proprietà della famiglia Tagliaferri. Un locale noto in città come Anna e i suoi fratelli, stimati professionisti premiati per la qualità delle loro preparazioni.

Anna viveva con la madre 75enne e ultimamente sembra ci fossero delle tensioni col compagno. Dopo il pranzo insieme Di Domenico è tornato a casa di Anna, dove è scoppiata l’aggressione a seguito di una discussione. La madre di Anna, Giovanna, interviene per calmare gli animi ma viene colpita con un coltello da cucina. Poi, Di Domenico si avventa su Anna sferrando 7 coltellate all’addome e alla gola. Dopo, si è lanciato dalla finestra del lastrico solare della palazzina.

L’uomo è morto sul colpo, Anna in ospedale. Cordoglio anche da parte del sindaco Servalli, il primo a dare la notizia.