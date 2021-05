Sardegna, bimbo di 18 mesi cade in una pozza d’acqua e muore. La terribile tragedia avvenuta oggi, il bimbo è caduto in un acquitrino e ha perso la vita: è accaduto a Taniga, località tra Sassari e Sorso. Portato d’urgenza in ospedale a bordo di un’ambulanza, il bambino è morto qualche ora dopo l’accaduto, una vera e propria tragedia, al Santissima Annunziata di Sassari. A soccorrerlo per primo era stato il padre, si è trattato di una terribile fatalità. Sono due dunque i minori morti oggi in Sardegna: alla tragedia di Sassari si aggiunge quella di Guasila, con la morte del 16enne Nicola Melas schiacciato da un trattore.