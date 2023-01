Sardegna, arriva la neve a bassa quota: da domani termometro in picchiata nell’Isola, bussa il Generale Inverno. Nuova allerta meteo della Protezione Civile: domani sono previste sulla Sardegna precipitazioni nevose, le temperature saranno in forte diminuzione durante la giornata e la quota della neve si abbasserà nettamente arrivando anche a quote intorno agli 800 metri. L’accumulo al suolo della neve sarà comunque debole o localmente moderato. Giovedì invece i fenomeni di precipitazione saranno da una parte deboli e isolati, ma la neve potrà anche arrivare a quota di 600 metri, cioè in tanti Paesi dell’Isola.