Sardegna, annullate centinaia di visite ai malati di diabete: “Possiamo farle con la tele medicina, ma serve l’autorizzazione”

Annullate centinaia di visite ai malati di diabete mellito. L’allarme dei medici diabetologi sardi e la richiesta all’Assessorato alla Sanità: “Possiamo assisterli con la tele visita ma è necessaria l’autorizzazione”.

L’emergenza Coronavirus cancella centinaia di visite ai malati di diabete mellito della Sardegna. Programmati da tempo, i controlli periodici ai diabetici sardi sono stati annullati a causa del Decreto che impone il distanziamento sociale e, di conseguenza, la “chiusura” delle sale d’attesa delle diabetologie. Ma la soluzione c’è e si chiama “tele visita”.

E’ questo l’allarme, con la soluzione, lanciato dalle Società

scientifiche di riferimento della diabetologia – AMD (Associazione

Medici Diabetologi), SID (Società Italiana di Diabetologia) e SIE

(Società Italiana di Endocrinologia) – che, in una lettera indirizzata

all’Assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, al Direttore

Generale dell’Assessorato, Marcello Tidore, e al Commissario

Straordinario dell’ATS, Giorgio Steri, chiedono che venga

“urgentemente autorizzata per tutti i Servizi di diabetologia presenti

in Sardegna, la teleassistenza a favore delle persone con diabete”.

Nel mondo il diabete mellito colpisce 425 milioni di persone, in

Italia 4 milioni in Italia e in Sardegna ben 114.000. Quindi, 6 sardi

su 100 soffrono di questa malattia con una prevalenza che arriva al

6,4% e con la maggiore incidenza in Italia per il Tipo 1, e tra le

più alte del mondo. Degli oltre 110mila casi, la cui età media è di

66,4 anni, circa 58.000 interessano gli uomini e 52.000 le donne. La

prevalenza maggiore è stata registrata nei maschi tra il 64 e 84 anni:

30.954, il 53% di tutti i malati. Il dato viene confermato analizzando

le fasce d’età più colpite: quella tra i 64 e 84 anni, 59.370 casi,

rappresenta il 53,8% dei malati, seguita da quella tra i 45 ai 64 con

31.210 casi , il 28,3% del totale. Tra le aree geografiche, 37.558

casi sono registrati a Cagliari, 21.466 a Sassari e 11.374 a Oristano.

“La gran parte dei nostri pazienti sono in quella fascia di età più

esposta e con più patologie associate al Coronavirus – affermano

Gianfranco Madau e Maria Antonietta Fois, rispettivamente Presidenti

regionali dell’Associazione Medici Diabetologi e della Società

Italiana di Diabetologia – infatti, il Report sulle caratteristiche

dei pazienti deceduti positivi a COVID-19 in Italia, sui dati

aggiornati al 17 marzo 2020, pubblicato dall’Istituto Superiore di

Sanità, pone il Diabete mellito come seconda patologia osservata per

frequenza nei pazienti deceduti (35.5%). L’associazione di più

patologie preesistenti, tipica dei casi delle persone con diabete, fa

impennare la possibilità di esito fatale dell’infezione”. “Questo dato

– continuano Madau e Fois – mette in evidenza che, l’Emergenza

nell’Emergenza, è proteggere ed evitare scompensi nelle persone

portatrici di plurime malattie croniche”.

Per i medici diabetologi, soprattutto in questo periodo di modifica

sostanziale delle abitudini di vita, è necessario mantenere un

servizio essenziale per i pazienti diabetici e favorire la gestione

quotidiana della malattia, per ridurre i disagi degli utenti e le

prevedibili difficoltà per recuperare queste visite nei mesi futuri.

Da qui la proposta degli specialisti alla Regione per l’attivazione

della procedura per lo svolgimento delle visite di controllo non

Urgenti in remoto, la cosiddetta “tele visita” con il paziente a

domicilio contattato telefonicamente.

La “tele visita” inizia con il lavoro preliminare delle infermiere di

diabetologia, che hanno il compito, tra le altre cose, di contattare i

pazienti, farsi inoltrare la documentazione clinica e predisporre i

documenti. Successivamente, il medico diabetologo contatta il paziente

ed esegue telefonicamente una serie di pratiche della visita come

l’anamnesi, la valutazione esami ematochimici e strumentali, l’esame

dell’automonitoraggio del glucosio nelle varie modalità. Compilerà, di

seguito, il diario glicemico, il report ottenuto dal paziente

attraverso app collegate ai glucometri, le piattaforme web per il

download dei dati di sensori e microinfusori. Tutte le informazioni

raccolte, che verranno inserite nella cartella elettronica, serviranno

a redigere il referto e programmare la successiva visita. Rimangono

escluse dalla “televisita” le urgenze, le visite per il diabete

gestazionale e il piede diabetico.

“Con questa iniziativa – concludono il Presidente dell’Associazione

Medici Diabetologi e la Presidente Società Italiana di Diabetologia –

sarà possibile Ridurre il più possibile le occasioni di contagio per i

pazienti diabetici e il personale sanitario attuando il distanziamento

sociale, secondo l’attuale normativa, garantire un adeguato compenso

ai pazienti diabetici, gestire le loro problematiche imminenti senza

dover recarsi dal MMG o al Pronto soccorso e programmare il nostro

lavoro senza un’onda di bisogni difficilmente gestibile al rientro

alla normalità”.