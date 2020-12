Sardegna, allerta meteo per gelo intenso: rischio ghiaccio nelle prossime ore, gelate anche in pianura. Il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile, Settore Meteo, in data odierna, con: AVVISO di CONDIZIONI METEO AVVERSE (Prot. n. 43213/2020 del 26.12.2020) comunica che a partire dalle ore 00:00 del 27.12.2020 e sino alle 08:00 del 27.12.2020 SI ASSISTERA’ A UNA GENERALE DIMINUZIONE DELLE TEMPERATURE, CON GELATE NELLE ZONE DI MONTAGNA E NEI FONDOVALLE. LOCALI GELATE SARANNO POSSIBILI ANCHE NELLE PIANURE INTERNE DELL’ISOLA.

La Protezione Civile consiglia dunque massima prudenza limitando gli spostamenti in auto ai soli casi indispensabili, prestando attenzione al fondo stradale; guidare con particolare prudenza in quanto è possibile la formazione di ghiaccio sulle strade. Non utilizzare mezzi di trasporto a due ruote. Si ricorda che lungo la strada statale 131 dal Km 137+900 al Km 179+500 (altopiano di Campeda), per effetto dell’Avviso, vige l’obbligo di catene a bordo o l’utilizzo di pneumatici invernali (da neve) oppure di altri mezzi antisdrucciolevoli omologati e idonei ad essere prontamente utilizzati per effetto dell’ordinanza n. 91 Prot. n. CCA-0047173-P del 06.12.2012. Tutta la popolazione è obbligata a seguire le norme di comportamento previste dal Piano di Protezione Civile del proprio Comune, in particolar modo i soggetti impegnati in attività svolte nelle aree più a rischio (es. aziende agricole, agrituristiche e zootecniche, allevatori, ecc.), le persone che obbligatoriamente devono sottoporsi a cure mediche presso ospedali o coloro che hanno esigenza di essere vicino a centri di cura o punti nascita