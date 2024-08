Santu Miali, petizione per la sospensione dei lavori di realizzazione del parco eolico

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Impossibile non notare le torri che si innalzano al cielo lungo la strada che da Samassi conduce a Villacidro e che ricadono anche nel territorio di Sanluri Stato: giungono dal porto di Oristano, dopo un lungo viaggio in mare e uno attraverso le rotonde spianate per permettere ai mezzi pesanti di giungere a destinazione. Una battaglia che per tante notti è stata portata avanti dai comitati e dai cittadini che si oppongono all’assalto dei giganti del vento in nome dell’energia green. Non si contano più le iniziative e le forme di protesta che hanno mosso il popolo sardo in difesa del territorio, tra queste la raccolta firme per bloccare la realizzazione dei “ventilatori” nel Medio Campidano. “Oggi, a lavori avviati, è del tutto evidente lo scempio ambientale, con ampie distese di terre irrigue spianate per far posto alle piazzole di manovra e delle vere e proprie autostrade realizzate in mezzo ai campi per permettere il transito dei giganteschi mezzi di trasporto e delle gru. La DAS sta portando avanti i lavori in spregio anche alle più elementari prescrizioni e regole di buona condotta e senza attenzione e rispetto alcuni per il territorio e chi lì vi svolge le proprie attività con deviazione di corsi d’acqua, il danneggiamento di cartelli, recinzioni e condotte idriche, gli sconfinamenti su terre a uso civico senza avere autorizzazione alcuna; ciò senza parlare delle numerose irregolarità riguardanti la gestione dei cantieri, privi della dovuta segnaletica e con recinzioni assenti e comunque approssimative” si legge nel testo pubblicato per la raccolta firme.

“La condotta della società DAS Villacidro S.r.l., la mancanza di attenzione e di rispetto nei confronti della comunità villacidrese accompagnata da una sorta di lettera minatoria, sta esasperando gli animi tra i cittadini, i quali non si aspettavano certo che la cosiddetta transizione ecologica potesse in realtà produrre uno scempio di questa vastità e sono sconcertati dalle notizie di stampa che hanno fatto credere che il comune avesse effettivamente bloccato i cantieri. Scempio che impatterà paesaggisticamente su tutto il Campidano con le torri visibili a decine di chilometri di distanza – come già evidente con gli aerogeneratori già installati ma decisamente più piccoli nel guspinese e tra Villacidro e San Gavino – e la compromissione della fruibilità dei luoghi di maggior pregio. Villacidro è interessata da altri 20 progetti industriali di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, ma sono centinaia quelli approvati o in corso di valutazione in tutta la Sardegna; progetti che vedono le comunità totalmente estromesse dai processi decisionali e che, se portati a termine, determineranno, anche a causa dell’enorme consumo di suolo agricolo, aree di pregio e vaste porzioni di mare, danni irreversibili all’assetto economico, ambientale, culturale e sociale dell’isola. Il progetto della DAS Villacidro S.r.l. è perciò solo uno dei tanti della lista ma rappresenta l’emblema dell’arroganza e della prevaricazione”.

Si chiede, insomma, “la convocazione urgente di un consiglio comunale aperto per la discussione sul progetto in corso di realizzazione recante il seguente ordine del giorno: Richiesta di sospensione immediata dei lavori di realizzazione dell’impianto di produzione di energia da fonte eolica denominato “Parco Eolico “Santu Miali” sito in in Comune di Villacidro”.

https://www.petizioni.com/richiesta_sospensione_eolico_santu_miali?fbclid=IwY2xjawEuSu1leHRuA2FlbQIxMQABHcgltjy6lUJJPIydHXd4wX64VlUOtu1QSty6VPD9cq2_Il0CtvaZ9VTXGg_aem_DDLvR4779VXlJIcnMaI3Og