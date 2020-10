“Santissima Trinità, così non si può continuare”: ambulanze parcheggiate su tutta la strada nel sabato della tensione

“Santissima Trinità…così non si può continuare…”, attacca il capogruppo del pd cagliaritano Fabrizio Marcello in un sabato notte da incubo a Cagliari, nella città in piena emergenza Covid e con in arrivo un Nuovo Dpcm di Conte che chiuderà palestre, piscine e bar e ristoranti dalle 18. Il racconto in diretta dall’ospedale di Is Mirrionis vede ambulanze parcheggiate ai vari lati della strada, operatori sanitari in grave difficoltà. Fabrizio Marcello, che lavora al Santissima Trinità come infermiere, racconta: “I miei colleghi al Santissima Trinità non riescono neanche ad andare in bagno, alcuni sono costretti a mettersi il pannolone. Medici, infermieri e Oss sono letteralmente allo stremo. Ci sono oltre 150 persone ricoverate. Io non dico che si deve chiudere tutto, ma siamo sull’orlo del disastro e per qualcuno non sta succedendo niente. Il bello per noi medici arriva quando devi tornare a casa, con la paura di contagiare i tuoi figli: sei costretto ad avere il tuoi bagno, a non abbracciare i tuoi bambini piccoli, a stare isolato. Qualcuno potrebbe dire: fa parte del tuo lavoro. Ma credo che solo la passione ti dà la forza per entrare al Santissima Trinità. Ti fai solo il segno della croce sperando che anche il prossimo tampone non sia positivo”, la drammatica testimonianza di Fabrizio Marcello.