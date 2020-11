Sant’Elia e Villacidro piangono Steven e Angelica, la sorella: “Ai funerali portiamo moto e scooter”

Sant’Elia e Villacidro piangono Steven e Angelica, i due fidanzatini morti nel terribile incidente, la sorella lancia un appello in vista dell’ultimo saluto:”Martedì alle 15 ci sarà il funerale di Steven e di Angelica, si terrà a Villacidro nella parrocchia di Santa Barbara. Vorrei che mi aiutaste a radunare più moto e scooter possibili come avrebbe voluto lui. Vorrei che gli facessimo sentire le sgasate fino al paradiso! Ve ne sarei davvero grata”, racconta la sorella portavoce di un dolore immenso nella comunità. Steven e Angelica tornavano dalla casa di Villacidro dove sarebbero dovuti andare a vivere insieme al loro bimbo che stava per nascere.