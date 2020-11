Capoterra, consegnati i lavori per il nuovo campo da calcio in erba sintetica a Frutti d’Oro

Consegnati i lavori per il nuovo campo da calcio in erba sintetica a Frutti d’Oro. Nei giorni scorsi alla presenza dell’Assessore ai Lavori Pubblici Silvano Corda , c’è stato il via libera ai lavori per il nuovo campo da calcio nel litorale capoterrese. L’intervento è stato finanziato con fondi comunali, per un importo pari a 600mila euro. La realizzazione dell’impianto sportivo completamente nuovo, è situato nello spazio dove sorgeva il vecchio campo da calcio. L’amministrazione comunale, coerentemente con gli impegni presi con i cittadini porta avanti la crescita sociale, culturale e sportivo.