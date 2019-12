Sant’Antioco, domenica torna l’appuntamento con “Su Nascimentu in grutta”

Torna l’atteso appuntamento “Per le vie di Betlemme, Su Nascimentu in Grutta”, manifestazione giunta alla sesta edizione: un percorso nel suggestivo scenario delle grotte, tra atmosfera natalizia e antichi sapori della tradizione. L’evento, organizzato dalla “Cooperativa Archeotur” e dal Comune di Sant’Antioco, si svolgerà in via Necropoli (S’Arruga de Is Gruttas) a Sant’Antioco, 8 dicembre a partire dalle 10.00.

Un’imponente e unica scenografia farà da cornice al presepe vivente che, allestito con la massima attenzione per ogni singolo dettaglio, verrà portato in scena nel “Villaggio Ipogeo”, cuore del centro storico antiochense. Circa 250 figuranti in abiti dell’antica Palestina, tantissimi animali (tra cui asini, cavalli, buoi e anatre), nonché il bambinello in tenera età, ricostruiranno l’atmosfera della Natività. Non mancherà la collaborazione delle associazioni locali e dei residenti di via Necropoli, che apriranno ai visitatori cortili e case. Saranno inoltre presenti diversi stand di prodotti tipici locali.