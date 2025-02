Il Comune di Sant’Antioco accoglie una delegazione libanese della Municipalità di Tiro, in occasione del gemellaggio tra le due città, domenica 2 marzo 2025, alle 12:00, presso il Museo Archeologico “Ferruccio Barreca”. Il gemellaggio, avviato nel 2017 con la firma di un protocollo tra Sant’Antioco e Tiro, mira a promuovere la cultura mediterranea e a valorizzare le radici comuni che legano le due comunità fin dai tempi dei Fenici. La collaborazione è stata sostenuta dal contingente militare italiano impegnato nella missione UNIFIL in Libano e si terrá proprio in occasione del 110° annuale della fondazione della Brigata Sassari, recentemente rientrata dall’operazione Leonte XXVI.

Alla cerimonia interverranno i sindaci del Comune di Sant’Antioco e della Municipalità di Tiro, mentre la delegazione culturale del gemellaggio sarà composta dalla Direttrice del Parco Archeologico di Sant’Antioco, Dott.ssa Sara Muscuso, dall’Assessore alla Cultura del Comune di Sant’Antioco, Luca Mereu, e dalla Consigliera comunale Rosalba Cossu, che nel 2017 rivestiva l’incarico di Assessora alla Cultura e aveva partecipato alla missione in terra libanese. Presenti, inoltre, il Professore di Storia dell’Arte e dell’Architettura presso la Lebanese University, Prof. Hassan Badawi, il Direttore scientifico delle indagini a Sulky e Prof. Michele Guirguis, dell’Università degli Studi di Sassari.

Il Museo Archeologico “Ferruccio Barreca” offre un percorso espositivo che illustra la storia millenaria di Sant’Antioco, dall’epoca neolitica al tardo impero romano, con particolare attenzione alle origini fenicie della città. Questo evento rappresenta un’ulteriore tappa nel rafforzamento dei legami culturali e storici tra Sant’Antioco e Tiro, favorendo lo scambio di conoscenze e la valorizzazione del patrimonio comune.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sulle attività del Museo Archeologico “Ferruccio Barreca”, è possibile visitare il sito ufficiale del museo https://parcostoricoarcheologicosantantioco.it/