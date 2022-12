Sant’Antioco, 14 migranti riescono ad arrivare al porto: tra loro anche due bimbi piccoli

Quattordici migranti sono riusciti a raggiungere, via mare, le coste di Sant’Antioco, nel sud della Sardegna. Notati dalla Guardia Costiera, sono stati scortati sino al porto: lì, ad attenderli, c’erano i volontari dell’associazione AssoSulcis: “Stasera siamo intervenuti per dare supporto, coperte isotermiche, indumenti asciutti, acqua e cibo ai 14 migranti tra cui una donna e due bambini di uno e 3 anni, arrivati al porto. Un ringraziamento di cuore va a Diego e Daniela di Dolly pizzeria che, saputo cosa ci serviva, non hanno esitato a darci latte e pannolini per i due bimbi che sono stati anche visitati da due medici”, spiegano i volontari. Tutti gli stranieri stanno bene, a parte la fatica e la stanchezza per quella che sembra essere stata una lunga traversata.

I migranti sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Monastir.