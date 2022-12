I quartesi dell’anno? Tre: Davide Paulis, Efisio Protto e l’indimenticabile Stefania Mulana

Sono tre i quartesi dell’anno premiati dalla Pro Loco cittadina. Si tratta di Davide Paulis, 26 anni, campione del mondo con la nazionale di basket con sindrome di down, l’ex presidente dell’associazione turistica di Quartu Efisio Protto e un’assegnazione davvero speciale, postuma, per Stefania Mulana. Socia della Pro Loco, molto attiva nei gruppi folk, se n’era andata un mese fa, stroncata ad appena ventinove anni da un malore improvviso. Per c’è stata anche la consegna della targa come presidente onorario. I riconoscimenti sono stati consegnati, nell’ex convento dei Cappuccini di via Brigata Sassari, dal neo presidente dell’associazione Stefano Lai, insieme all’assessora comunale alle Attività produttive Rossana Perra e alla presidentessa del Consiglio comunale, Rita Murgioni.