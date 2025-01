Sant’Anna Arresi: rintracciati e soccorsi 12 migranti di nazionalità algerina*

Durante la notte, in località Porto Pino, via del Mare, i carabinieri della Stazione di Giba sono intervenuti per rintracciare e soccorrere 12 cittadini extracomunitari, tra cui 11 uomini e una donna, di presunta nazionalità algerina. I migranti, appena sbarcati sulla costa, sono stati trovati in apparenti buone condizioni di salute.

L’operazione è scattata dopo una segnalazione relativa alla presenza di persone lungo la spiaggia, un’area già nota per essere uno dei punti di approdo utilizzati dai migranti. Giunti sul posto, i militari hanno immediatamente verificato la situazione, prestando assistenza ai presenti e accertando l’assenza di necessità mediche urgenti.

Non è stato possibile individuare il natante utilizzato per lo sbarco, che presumibilmente è stato abbandonato o recuperato in mare. Le attività di ricerca, tuttavia, proseguiranno per ricostruire le modalità dello sbarco e accertare eventuali coinvolgimenti di reti organizzate.

Completate le procedure di identificazione preliminare e gli accertamenti di rito, i migranti sono stati trasferiti al Centro di Prima Accoglienza di Monastir.